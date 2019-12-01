CNPC exhorta a mantener acciones preventivas ante lluvias

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2026 a las 12:35:19

Ciudad de México, a 5 de octubre 2026.- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), llamó a la población a mantener la alerta y reforzar las medidas de autocuidado debido al pronóstico de precipitaciones de diversa intensidad y temperaturas elevadas en el territorio nacional.

Previmente el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que para las próximas horas se prevén lluvias intensas con puntuales torrenciales en Tabasco y Chiapas; y muy fuertes con puntuales intensas en San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Guerrero y Oaxaca.

Las precipitaciones también alcanzarán rangos de fuertes a muy fuertes, en Nuevo León y Campeche; puntuales fuertes en Baja California Sur, Coahuila, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Morelos, Estado de México, Yucatán, Quintana Roo; intervalos de chubascos en Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Ciudad de México y Tlaxcala, además de lluvias aisladas en Baja California y Sonora.

Por lo anterior, la dependencia federal lanzó un llamado a la población a evitar cruzar ríos, arroyos o zonas con corrientes de agua.

igualmente, a realizar labores constantes de limpieza en patios, techos y azoteas, así como a tapar, voltear o desechar cualquier recipiente que pueda acumular agua de lluvia.

En contraste el pronóstico de temperaturas máximas para este lunes 5 de octubre contempla valores de 40 a 45 °C en el noreste de Baja California y Sonora. Temperaturas de 35 a 40 °C afectarán el noreste de Baja California, oeste de Baja California Sur, noroeste de Sonora, noroeste de Sinaloa, Campeche y Yucatán.

Además, se prevén registros de 30 a 35 °C en el oeste de Nayarit, oeste de Jalisco, centro y sur de Colima, sur de Michoacán, sur de Morelos, suroeste de Puebla, norte y sureste de Guerrero, suroeste de Oaxaca, este de Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

En ese sentido, la CNPC mencionó que es necesario evitar la exposición prolongada a la radiación solar en las horas centrales del día. Vestir ropa ligera de colores claros, usar sombrero o sombrilla, aplicar protector solar y mantenerse hidratado.