CNA alerta por abandono del 20% del campo; señala inseguridad y migración

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Diciembre de 2025 a las 07:44:15

Ciudad de México, a 12 de diciembre 2025.- El 20 por ciento del campo mexicano dejó de sembrarse, debido a los problemas de inseguridad, falta de financiamiento, migración de jóvenes, ausencia de coberturas de precios y apoyos gubernamentales, entre otras razones, advirtió el presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Jorge Esteve Recolons.

“El 20 % del campo hoy no se está sembrando. Puedes decir que es por precios, sí, pero también es por problemas de seguridad y porque la gente está saliendo del campo; los jóvenes no quieren trabajar en el campo”, detalló el representante agrario.

Asimismo, añadió que en México, el retorno económico para los productores “es relativamente bajo”, “no hay coberturas de precios, no hay agricultura por contrato” y los costos financieros son prohibitivos.

De acuerdo con el directivo, solo ocho de cada 100 agricultores mexicanos tienen acceso a crédito, frente a prácticamente la totalidad en Estados Unidos, donde las tasas rondan 3.5 %, contra el 18 % o 20 % en la República Mexicana.

El dirigente del sector agroindustrial también señaló que la inseguridad se ha convertido en un costo estructural para productores y consumidores.