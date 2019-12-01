Clausuran tiraderos clandestinos en Laguna Chacmuchuch y zonas aledañas en Quintana Roo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2025 a las 22:45:22

Benito Juárez, Quintana Roo, a 22 de noviembre de 2025.- En atención inmediata a una denuncia ciudadana recibida a través de la Audiencia Pública “La Voz del Pueblo” de la gobernadora, Mara Lezama, la Secretaría de Medio Ambiente (SEMA), que encabeza Oscar Rébora coordinó un operativo de supervisión y atención en la Laguna Chacmuchuch y zonas aledañas.

En conjunto con el Municipio de Benito Juárez, a través de su Dirección de Ecología, SIRESOL y la Policía Municipal se identificaron tiraderos clandestinos, quemas de basura, construcciones e invasiones irregulares, así como diversas fuentes de contaminación que afectan este ecosistema.

Durante las acciones, se detuvo en flagrancia a una persona que transportaba un camión lleno de escombro de construcción, el cual fue asegurado y puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

También impusieron clausuras en varios puntos donde se detectaron actividades ilegales, en donde las autoridades darán puntual seguimiento para garantizar las labores de saneamiento, restauración y control ambiental en la laguna.

Como ya es premisa de este gobierno, el trabajo contó con el apoyo de vecinos de la zona.

El Gobierno del Estado, refrenda su compromiso con la vigilancia ambiental, la atención a denuncias ciudadanas y la coordinación con autoridades municipales para proteger los ecosistemas de Quintana Roo.