Clausura Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente tiradero clandestino en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 16 de enero del 2026.- En atención a denuncias ciudadanas el personal de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PEPMADU) llevó a cabo una visita de inspección en un predio ubicado en la colindancia de la colonia Ciudad del Sol, en el municipio de Querétaro, sitio en el que se observó la disposición de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, mismos que en algunas partes se observaba que habían sido quemados.

Durante la diligencia se solicitaron los permisos y autorizaciones que expide la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), como lo son la licencia de banco de tiro y el registro al padrón de prestadores de servicios ambientales, mismos que no fueron presentados, por lo que se procedió colocar los sellos y letrero de clausura.

El inspeccionado, mismo que informó ser el dueño del predio que se revisó, tendrá cinco días para manifestar lo que a su derecho corresponda, en términos del código ambiental del Estado de Querétaro.

Con estas acciones, la PEPMADU y la SEDESU garantizan la protección al medio ambiente, y el derecho de todos los queretanos a un medio ambiente adecuado, por lo que se continuará con inspección y atención a denuncias ciudadanas.