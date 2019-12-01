Claudia Sheinbaum y Donald Trump sostienen llamada tras los amagues del mandatario estadounidense

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Enero de 2026 a las 08:21:45

Ciudad de México, 12 de enero del 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvieron un encuentro telefónico este lunes, el primero del año 2026, luego de los amagues del mandatario estadounidense de intervenir contra los cárteles en territorio mexicano.

A través de sus redes sociales, Sheinbaum Pardo detalló que en la conversación se abordaron distintos temas, incluyendo el tema de seguridad y el respeto a las soberanías.

“Tuvimos una muy buena conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hablamos de distintos temas, incluyendo la seguridad con respeto a nuestras soberanías, la disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones”, detalló la mandataria mexicana.

“La colaboración y la cooperación en un marco de respeto mutuo siempre dan resultados”, sentenció.

En el encuentro telefónico estuvieron presentes el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.