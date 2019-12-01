Claudia Sheinbaum rinde su Primer Informe de Gobierno al frente de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Septiembre de 2025 a las 11:46:15

Ciudad de México, 1 de septiembre del 2025.- Desde Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ofreció este lunes su Primer Informe de Gobierno al frente del país.

La mandataria mexicana aseveró que rinde cuentas no con palabras vacías, sino con resultados, al asegurar que no llegó sola a la Presidencia de México.

“Como primera mujer presidenta en rendir cuentas a la nación sostengo como el primer día que no llegué sola, llegué con todas las mujeres mexicanas, eso ha generado una fuerza extraordinaria, que mueve consciencias abre caminos, y rompe barreras que por siglos parecían imposibles de derribar, llegamos todas”, dijo en su discurso.

“Esta no es la victoria de una persona, sino el fruto de una voluntad colectiva que durante décadas resistió, luchó y soñó con un país con justicia”, afirmó.

“Hoy vengo a rendir cuentas no con palabras vacías, sino con resultados, que se reflejan en la vida cotidiana de millones de mexicanas y mexicanos”, aseveró.

Así mismo, la jefa del Ejecutivo federal presumió que gracias a los esfuerzos del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2025) se logró reducir la pobreza en el país.

“En 2024 la población en pobreza pasó de representar el 41.9% de la población a 29.5% el nivel más bajo desde hace por lo menos 40 años”, manifestó.

“La desigualdad también se redujo significativamente, colocándonos como el segundo país con menor desigualdad de América después de Canadá. Quedó en el pasado la oscura noche neoliberal”, arremetió.

Por su parte, Sheinbaum Pardo aprovechó para darle la bienvenida al nuevo Poder Judicial, que entrará en funciones a partir de este 1 de septiembre del 2025.

“Un hecho inédito y profundamente democrático. Se termina la era del nepotismo, corrupción y privilegios, y comienza una nueva era de legalidad y justicia para todas y todos, un verdadero Estado de derecho”, aseguró.

En lo que respecta a la relación bilateral con Estados Unidos, la presidenta reiteró que ante la nueva política de aranceles de Estados Unidos, se ha logrado “una relación de respeto mutuo” y precisó que se puede alcanzar un mejor acuerdo con el país vecino, una vez que se renegocie el tratado comercial existente.

“En estos meses el mundo ha enfrentado situaciones complejas, frente a la nueva realidad arancelaria establecida por EE.UU, en este marco hemos logrado construir una relación de respeto mutuo”, expresó.

“México es el país con el menor porcentaje de tarifas arancelarias en promedio en todo el mundo, y continuamos trabajando con las distintas Secretaría de Estado de nuestro país vecino”, aseveró.

“Estamos convencidos de que en el marco del tratado comercial podemos alcanzar aún mejores condiciones”, sentenció sobre el tema.

Por último, Claudia Sheinbaum Pardo llamó a los empresarios del país a sumarse de forma más activa al Plan México, implementado a raíz del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, en el mes de enero pasado.

“Aprovecho para convocar respetuosamente a las y los empresarios del país a sumarse con decisión al Plan México, con inversión productiva, innovadora, y a que avancemos con una banca que genere mejores condiciones de crédito”, llamó.

“México requiere de empresarios todavía más activos y visionarios, y profundamente comprometidos con el futuro de la nación”, concluyó.