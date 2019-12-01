Claudia Sheinbaum llama a tener "cabeza fría" ante dichos de Trump sobre México y los cárteles

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Marzo de 2026 a las 07:46:33

Ciudad de México, 8 de marzo del 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fue cuestionada el sábado sobre las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien durante la cumbre Escudo de las Américas calificó a México como “el epicentro de la violencia” de los cárteles del narcotráfico.

Ante los señalamientos, la mandataria mexicana señaló que abordará el tema con mayor detalle durante su conferencia matutina del lunes, y pidió mantener “cabeza fría” frente a las declaraciones.

Durante el encuentro con líderes latinoamericanos, Trump reiteró sus críticas sobre la situación de seguridad y aseguró que los cárteles mexicanos impulsan gran parte de la violencia y el caos en el hemisferio.

El mandatario estadounidense también volvió a mencionar su postura de combatir directamente a estas organizaciones criminales, una idea que previamente había acompañado con amenazas de bombardear a narcotraficantes en territorio mexicano.

En su discurso, Trump relató una conversación con la presidenta mexicana en la que, según dijo, le pidió permiso para “erradicar a los cárteles”, a lo que —afirmó— Sheinbaum respondió negativamente.

También se refirió a ella con comentarios personales durante su intervención ante los asistentes a la cumbre.