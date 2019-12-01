Claudia Sheinbaum inaugura puente Rizo de Oro en Chiapas; beneficiará a 300 mil habitantes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2026 a las 18:02:44

La Concordia, Chiapas, 7 de noviembre de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró este sábado 7 de noviembre el puente Rizo de Oro, una obra que beneficiará a más de 300 mil habitantes de 10 municipios de Chiapas y permitirá reducir considerablemente los tiempos de traslado en la región.

La construcción, que era esperada desde hace más de 50 años, tiene una longitud de dos kilómetros y permitirá que recorridos que anteriormente tomaban más de cinco horas puedan realizarse en aproximadamente dos horas y media.

Durante el acto inaugural, Sheinbaum señaló que esta obra busca facilitar la comunicación entre las comunidades y permitir que sus habitantes puedan trasladarse con mayor facilidad para visitar a sus familiares y acceder a distintos servicios.

Por su parte, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, informó que el proyecto también beneficia a 21 comunidades y que durante su construcción se generaron más de 5 mil 700 empleos.

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, destacó que la apertura del puente facilitará el acceso a servicios de salud y educación, además de impulsar las actividades económicas de la zona.

Asimismo, Ramiro Ruiz Espinosa, presidente del grupo Amigos de La Concordia, agradeció la conclusión de la obra y señaló que representa un beneficio para los habitantes de la región, quienes durante décadas esperaron una conexión de este tipo.