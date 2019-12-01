Claudia Sheinbaum felicita a AMLO por su cumpleaños 72

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2025 a las 11:32:59

Ciudad de México, 13 de noviembre del 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, felicitó este martes al presidente Andrés Manuel López Obrador con motivo de su cumpleaños número 72, resaltando su papel histórico como dirigente político y luchador social.

A través de sus redes sociales, Sheinbaum expresó: “Hoy felicitamos al presidente Andrés Manuel López Obrador por su cumpleaños 72. Es el dirigente político y luchador social más importante de la historia moderna; inició la Cuarta Transformación en beneficio del pueblo de México. Nuestro reconocimiento y cariño hasta Palenque, Chiapas.”

El mensaje de la mandataria fue acompañado por múltiples muestras de apoyo y felicitaciones de simpatizantes del movimiento de la Cuarta Transformación, quienes también reconocieron la trayectoria política del exmandatario y su legado en el país.

Cabe destacar que la figura de AMLO sigue siendo polarizante entre el colectivo social mexicano, una vez que para algunos es el mejor gobernante en la historia reciente de México mientras que para otros es el peor presidente de la historia.