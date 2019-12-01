Claudia Sheinbaum expone trabajos por las juventudes de Apatzingán

Claudia Sheinbaum expone trabajos por las juventudes de Apatzingán
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2026 a las 12:19:53
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Apatzingán, Michoacán, a 24 de octubre del 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó a los apatzinguenses los trabajos que su administración desarrolla en Apatzingán, principalmente en favor de las juventudes del municipio. Destacó que continuará el esfuerzo para incrementar el salario mínimo y reforzar la educación pública.

En el marco de su visita en el municipio de la tierra caliente de Michoacán, la mandataria mexicana señaló que en Apatzingán hay 500 beneficiarios del programa Jóvenes Unen al Barrio”, que busca alejar a las juventudes de actividades de riesgo al trabajar a favor de sus comunidades. Recalcó que se trabajará para incrementar esta suma.

También, se construyen dos nuevas preparatorias “para que los jóvenes estén en la escuela”, enfatizó, así como un nuevo deportivo, el cual, dijo, servirá para que los jóvenes puedan hacer ejercicio y actividades artísticas.
 También, ya está en operaciones el Centro Libre para las Mujeres. En este sentido, reconoció el trabajo de quienes han participado en la lucha para que hoy la transformación sea encabezada por una mujer.

“Todas las mujeres que nos permitieron nuestras abuelas, nuestras madres, nuestras bisabuelas, que lucharon por derechos, es lo que hoy hace que la cuarta transformación esté representada por las mujeres”.

Claudia Sheinbaum destacó que así como la Constitución de Apatzingán viene de los Sentimientos de la Nación, la Cuarta Transformación de la vida pública viene de los sentimientos del pueblo y de la nación, dijo.

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