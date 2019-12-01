Claudia Sheinbaum entrega guía sobre emociones a estudiantes de preparatoria en Chiapas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2026 a las 19:12:01

Chiapa de Corzo, Chiapas, 6 de noviembre de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum visitó este viernes el estado de Chiapas, donde entregó a estudiantes de preparatoria una guía para ayudarlos a reconocer y comprender sus emociones, así como enfrentar situaciones relacionadas con la violencia y el uso de redes sociales.

La actividad se realizó durante la Jornada Nacional por la Paz, en el plantel 022 del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), donde la mandataria presentó el material titulado El ABC de las emociones.

La guía incluye temas como los cambios físicos durante la adolescencia, las relaciones afectivas, el uso responsable de las plataformas digitales y la prevención de la violencia. También está dirigida a maestros y padres de familia, con la intención de que puedan acompañar a los jóvenes en estos temas.

Durante su participación, Sheinbaum explicó que los estudiantes de esta generación enfrentaron cambios importantes durante su formación, especialmente por el aislamiento provocado por la pandemia de COVID-19 y el aumento del uso de dispositivos electrónicos y redes sociales.

La presidenta señaló que estas situaciones, junto con la violencia en internet y los videojuegos, pueden afectar el bienestar emocional de los jóvenes y provocar problemas como ansiedad y depresión. Por ello, se busca que los maestros dediquen un espacio cada lunes para conversar con sus alumnos sobre estos asuntos.

Por su parte, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó sobre la construcción de 31 nuevas preparatorias Margarita Maza, como parte del proyecto del Bachillerato Nacional, con el que los estudiantes podrán obtener dos certificados al concluir sus estudios.

Al evento también asistió el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, mientras que la estudiante Sofía Elizabeth García Guzmán agradeció los apoyos educativos que reciben los alumnos, entre ellos las becas Benito Juárez y el programa La Escuela es Nuestra.