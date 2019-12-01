Claudia Sheinbaum descarta escenario de intervención extranjera en México y regreso de AMLO a la escena pública

Ciudad de México, 5 de enero del 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, no dudó en afirmar que no hay un escenario en el país para que su antecesor y líder de la autodenominada Cuarta Transformación, Andrés Manuel López Obrador, salga de su retiro y regrese a la escena pública, al no haber amenaza de una intervención extranjera.

Cabe recordar que el exmandatario López Obrador aseguró en un video que publicó en sus redes sociales que volvería de su retiro ante la amenaza de intervención extranjera o un Golpe de Estado en contra de la presidenta Sheinbaum Pardo.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana dejó en claro que el pueblo de México está unido ante cualquier intervención, esto después de que Donald Trump declaró que “habrá que hacer algo” en el páis debido a la injerencia que tienen los cárteles.

“Bueno, eso es un asunto de él, ¿verdad? Él tiene que tomar su decisión, yo no puedo tomar decisiones por él. Yo pienso que el pueblo de México está unido frente a cualquier intervención, y tampoco está de acuerdo con lo que, con la intervención en Venezuela, eso incluso lo dicen las encuestas”, declaró la jefa del Ejecutivo federal.

“Entonces no creo que haya riesgo en este momento, no lo considero así, pero él, pues es libre siempre y nosotros, con un reconocimiento muy amplio, siempre presente López Obrador”, sentenció.