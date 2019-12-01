Claudia Sheinbaum deja abierta posibilidad de mover fecha de elección judicial

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Febrero de 2026 a las 11:50:35

Mazatlán, Sinaloa, 27 de febrero del 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, planteó la posibilidad de modificar la fecha de la segunda elección del Poder Judicial de la Federación, prevista originalmente para 2027.

Desde Mazatlán, Sinaloa, la mandataria mexicana señaló que se analiza enviar al Congreso de la Unión una propuesta para que la jornada se realice en 2028, aunque aclaró que cualquier cambio deberá contar con mayoría calificada para su aprobación.

“Es una probabilidad de cambiar la elección del Poder Judicial al 2028, que la enviemos como propuesta a definición del Congreso”, expresó.

Sheinbaum añadió que también se revisa el impacto presupuestal de la decisión. “Estamos evaluando también los costos porque también estamos buscando disminuir los costos al pueblo, y hacerlo en otro año también implicaría sus costos. Estamos evaluándolo qué significaría”, puntualizó.

La segunda etapa de la elección judicial está programada, en principio, para el domingo 1 de junio de 2027, fecha que coincide con los comicios federales intermedios. En esa jornada se completarían las plazas de jueces y magistrados federales que no fueron incluidas en el proceso extraordinario de 2025.

La primera elección judicial, de carácter extraordinario, se llevó a cabo el 1 de junio de 2025, cuando fueron electos ministros de la Suprema Corte, magistrados del Tribunal Electoral y una parte de jueces y magistrados federales.