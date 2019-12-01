Claudia Sheinbaum defiende eliminación del PREP en reforma electoral

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Febrero de 2026 a las 10:43:41

Ciudad de México, 27 de febrero del 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su desacuerdo con las declaraciones de la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, quien advirtió que los cómputos distritales no brindan la misma certeza que el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

“No estamos de acuerdo; si el cómputo distrital comienza a hacerse desde el primer momento se tendrá un resultado oficial más pronto”, sostuvo la mandataria al defender la propuesta de reforma electoral presentada por su gobierno.

La iniciativa plantea la eliminación del PREP; sin embargo, Sheinbaum recordó que el INE realiza conteos rápidos durante las jornadas electorales, los cuales —dijo— permiten ofrecer tendencias confiables la misma noche de la elección.

La titular del Ejecutivo federal afirmó que la propuesta no surgió de manera improvisada, sino que fue producto de foros realizados en distintas regiones del país, a través de la comisión encargada de elaborar la iniciativa de reforma electoral.

Sheinbaum aseguró que el proyecto recoge diversas opiniones ciudadanas y que fue trabajado y analizado antes de su presentación formal.