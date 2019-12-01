Claudia Sheinbaum cumple meta de 56 mil 500 créditos para mujeres en Michoacán

Claudia Sheinbaum cumple meta de 56 mil 500 créditos para mujeres en Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2026 a las 17:36:05
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Apatzingán, Michoacán, 24 de octubre de 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que se cumplió la meta de entregar 56 mil 500 créditos de la Financiera para el Bienestar (FINABIEN) a mujeres de Michoacán, con el objetivo de ayudarlas a iniciar o ampliar sus negocios.

Durante un evento realizado en la Unidad Deportiva de Apatzingán, la mandataria explicó que estos apoyos se entregan sin intereses y buscan que las mujeres puedan emprender, hacer crecer sus negocios y generar ingresos para sus familias.

La directora de FINABIEN, Rocío Mejía Flores, detalló que la entrega en Michoacán concluyó con los últimos 551 créditos. También informó que, en los últimos dos años, se han otorgado más de 110 mil apoyos de este tipo en todo el país, con una inversión de mil 800 millones de pesos.

Además de los créditos, Sheinbaum señaló que el Gobierno de México trabaja en la construcción de dos bachilleratos en Apatzingán, un centro deportivo y un espacio de apoyo para mujeres. Durante la visita, también se dieron a conocer avances de los programas de atención a pueblos indígenas de Michoacán.

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