Claudia Sheinbaum conversa con el papa León XIV; lo invita a realizar una visita oficial a México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Diciembre de 2025 a las 10:15:48

Ciudad de México, 12 de diciembre del 2025.- En el marco de las celebraciones por el Día de la Virgen de Guadalupe, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo la mañana de este 12 de diciembre una llamada telefónica con el papa León XIV, a quien extendió una invitación formal para visitar México.

La mandataria mexicana informó sobre el diálogo a través de sus redes sociales, donde destacó el significado simbólico de la fecha para millones de personas en el país. “

En esta fecha tan especial para el pueblo de México, conversé por llamada telefónica con su santidad el papa León XIV para invitarlo a visitar nuestro país. Envía bendiciones y saludos a todos en este día de la Virgen de Guadalupe”, publicó.

Durante la conversación, tanto Sheinbaum como el pontífice subrayaron el papel fundamental que la Virgen de Guadalupe desempeña en la identidad cultural de México, más allá de las creencias particulares.

“Coincidimos en que, más allá de la religión que profese cada persona y de la laicidad del Estado, la Virgen de Guadalupe es símbolo de identidad y paz para las y los mexicanos”, señaló la presidenta.

En la comunicación también participaron la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, quienes acompañaron a la mandataria durante el enlace.

El diálogo ocurre semanas después de que el papa León XIV expresara públicamente su intención de visitar México, particularmente la Basílica de Guadalupe.