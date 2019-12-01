Claudia Sheinbaum arranca gira nacional de rendición de cuentas; visitará todos los estados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Septiembre de 2025 a las 20:36:57

Guanajuato, Guanajuato, 5 de septiembre del 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, inició este viernes en Guanajuato una gira nacional con la que planea visitar, durante septiembre, las 32 entidades del país para rendir cuentas sobre su mandato al frente del país.

Sheinbaum explicó que su objetivo es acercarse directamente a la ciudadanía, al señalar que su gobierno debe ser de territorio.

“Dimos el informe en Palacio Nacional el lunes, pero dije: ‘¿Por qué solo allá en la Ciudad de México, aunque ahora haya redes sociales y televisión? Voy a ir a cada uno de los estados de la República a dar un informe de lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer’”, expresó.

En Guanajuato estuvo acompañada por la gobernadora Libia Dennise García, de la oposición al oficialismo.

Durante su recorrido, Sheinbaum anunció que en cada estado presentará avances específicos en programas sociales, así como proyectos de infraestructura y acciones futuras de su administración.

El itinerario contempla visitas este mismo viernes a Aguascalientes y Zacatecas; el sábado a Durango, Sonora y Nuevo León; y el domingo a Coahuila, Tamaulipas y Veracruz, para posteriormente continuar en el resto de la República Mexicana.