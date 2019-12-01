Claudia Sheinbaum aclara apoyo de 30 mil pesos a víctimas del Tren Interoceánico

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Diciembre de 2025 a las 08:19:34

Ciudad de México, 30 de diciembre del 2025.- La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró este martes que los 30 mil pesos otorgados a familiares de personas fallecidas por el descarrilamiento del Tren Interoceánico corresponden a un apoyo inmediato, destinado a cubrir gastos urgentes en los primeros días tras la tragedia y con el fin de que las familias no tengan que recurrir a recursos propios.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo enfatizó que este monto no sustituye ni condiciona los procesos de compensación posteriores, ya que habrá reparación integral del daño conforme a la ley.

Explicó que dicha reparación se llevará a cabo en coordinación con la aseguradora del Tren Interoceánico y bajo los lineamientos que determine la Fiscalía General de la República (FGR).

La mandataria mexicana aseguró que el gobierno federal mantiene comunicación directa con las víctimas y sus familias, y reiteró que todas las acciones se realizarán con el acompañamiento institucional necesario para garantizar sus derechos durante el proceso.