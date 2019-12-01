Claudia Sheinbaum aclara: acuerdo con Estados Unidos no obliga a entregar agua que México no tiene

Ciudad de México, 15 de diciembre del 2025.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el acuerdo alcanzado con Estados Unidos para avanzar en el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944 no implica que México entregue más agua de la que legalmente le corresponde ni de la que realmente dispone.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el entendimiento fue viable porque permitió extender los plazos de entrega más allá del mes de diciembre, luego de que el gobierno estadounidense solicitara que el líquido fuera transferido de manera inmediata. Sheinbaum aclaró que esa exigencia no podía cumplirse en tan corto tiempo sin generar afectaciones, debido a las condiciones físicas y a la falta de lluvias suficientes.

“Se dejó claro que no es un tema de falta de voluntad, sino de disponibilidad. Simplemente no ha llovido lo necesario”, señaló, al tiempo que indicó que ambas naciones acordaron continuar con las reuniones, ya que el tratado se evalúa por periodos de cinco años.

La presidenta adelantó que en las próximas semanas se definirá el mecanismo para compensar el volumen de agua que no pudo entregarse durante el quinquenio que está por concluir, tomando en cuenta la cantidad de lluvia que se registre en cada periodo.

Como parte del acuerdo anunciado el viernes 12 de diciembre, México se comprometió a liberar poco más de 249 millones de metros cúbicos de agua para Estados Unidos a partir de la semana del 15 de diciembre, dentro de la cuenca del Río Bravo.

Este entendimiento se dio después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, acusara a México de incumplir el tratado y advirtiera que impondría un arancel del 5 por ciento a productos mexicanos si no se resolvía la situación de forma inmediata.