Cinco playas del país son declaradas por la Cofepris no aptas para uso recreativo previo al periodo vacacional

Ciudad de México, a 10 de julio de 2026.- A unos días de que inicie el periodo vacacional de verano, las autoridades sanitarias informaron que la gran mayoría de las playas mexicanas ofrece condiciones seguras para los visitantes; sin embargo, cinco destinos registraron niveles de contaminación bacteriológica por encima de los parámetros permitidos, por lo que se recomienda evitar el contacto con el agua.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) presentó los resultados de su monitoreo previo a la temporada vacacional, en el que se determinó que 284 playas, equivalentes al 98.3 por ciento de las evaluadas, cumplen con los criterios para actividades recreativas de contacto directo.

El estudio se realizó del 15 de junio al 1 de julio mediante la toma y análisis de dos mil 279 muestras en 393 puntos de verificación distribuidos en distintos destinos turísticos del país. De acuerdo con la dependencia, las playas aptas se mantienen por debajo del límite de 200 enterococos por cada 100 mililitros de agua, conforme a los estándares establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El análisis detectó cinco playas con niveles elevados de contaminación microbiológica, por lo que fueron clasificadas como no aptas para uso recreativo. Se trata de Playa de Tijuana, en Baja California; Playa del Cuale, en Puerto Vallarta/Bahía de Banderas, Jalisco; Playa Principal, en Puerto Escondido, Oaxaca; y las playas José Martí y Tumbao, en el puerto de Veracruz.

Tras los resultados, la Cofepris informó que trabaja en coordinación con autoridades estatales y los Comités de Playas Limpias para aplicar acciones de saneamiento y colocar señalización preventiva en las zonas afectadas. Asimismo, exhortó a la población a evitar nadar o tener contacto directo con el agua en esos sitios mientras se corrigen las condiciones sanitarias.

La dependencia también señaló que las autoridades locales ya implementan medidas para atender las anomalías detectadas y recordó que el estado actualizado de las playas puede consultarse en su plataforma digital, además de la aplicación Playas Mx, cuya información se mantiene coordinada con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).