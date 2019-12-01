Cifra de muertes por dengue en México  ascendió de 32 a 48 en tan solo una semana; 172 defunciones por probable dengue siguen siendo estudiadas

Ciudad de México, a 16 de septiembre de 2025.- El Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica, informó que las muertes por dengue en el país, ascendieron de 32 a 48, esto en tan solo una semana.

Fuentes oficiales informan que, en lo que va del año, se han registrado 444 defunciones por probable dengue en el país, aunque confirmadas solo han sido 48, 224 de ellas se encuentran aún en estudio y 172 han sido descartadas.

De los 48 fallecimientos confirmados por dengue, 6 de ellos se registraron en Sinaloa, 5 en Guerrero, en Michoacán, Morelos y Tamaulipas cuentan con 4 decesos cada uno, Chiapas, Quintana Roo y Tabasco cuentan con 3 cada uno, mientras que Puebla, Veracruz y el Estado de México, cuentan con 2 cada uno.

Ante esto, la dependencia informó que en los próximos días, se dará a conocer el resultado de los estudios de las 172 personas fallecidas por probable dengue, además, pidieron a la población que extreme sus precauciones y mantenga fuera de peligro a sus familias, siguiendo las recomendaciones para evitar que el mosquito del dengue se propagué en las viviendas de la población.