Cierran indefinidamente Puente de Dios-Río Escanela en la Sierra Gorda de Querétaro por seguridad y conservación

Cierran indefinidamente Puente de Dios-Río Escanela en la Sierra Gorda de Querétaro por seguridad y conservación
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Marzo de 2026 a las 19:03:53
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Pinal de Amoles, Querétaro, 28 de marzo de 2026.- Será hasta nuevo aviso cuando el sitio turístico Puente de Dios-Río Escanela, que se ubica en el municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, permanecerá bajo un esquema de cierre indefinido.

A través de un comunicado conjunto entre autoridades federales, estatales y municipales informaron que esta medida busca garantizar la seguridad de los visitantes y la preservación del entorno natural en esta zona de la entidad.

A pesar de esta restricción específica en la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda, las autoridades aclararon que la operación del resto de los sitios turísticos autorizados dentro del Área Natural Protegida continuará de manera habitual. 

Llamaron a los turistas, prestadores de servicios y al público en general para mantenerse atentos a las próximas comunicaciones oficiales y respetar las disposiciones vigentes en cada destino para evitar poner en riesgo su integridad física.

El documento, respaldado por dependencias como la SEGOB, SEMARNAT, PROFEPA, CONAGUA y CONANP, así como por las secretarías estatales de Gobierno, Turismo y Desarrollo Sustentable, e incluso el Ayuntamiento de Pinal de Amoles, exhorta a quienes visiten la Sierra Gorda a hacerlo con responsabilidad. 

Las autoridades agradecieron la comprensión de la ciudadanía y destacaron que estas acciones son fundamentales para la conservación del patrimonio natural y cultural de la región.

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