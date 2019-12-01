Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Noviembre de 2026 a las 14:46:06

Ciudad de México, México, a 29 de noviembre de 2026.- Autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México cerraron los accesos al Pico del Águila, la Cruz del Marqués y el Nevado de Toluca debido a las condiciones climáticas, como medida preventiva para evitar accidentes.

La primera tormenta invernal de la temporada provocó la caída de aguanieve en zonas del Ajusco y en las montañas del Estado de México, donde el paisaje quedó cubierto de blanco.

Ante la llegada de visitantes que buscaban disfrutar de este escenario, las autoridades pidieron a la población no acudir a estos sitios, debido a las bajas temperaturas y al riesgo de sufrir accidentes o extraviarse.

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) informó que, en coordinación con las comunidades de San Miguel y Santo Tomás Ajusco, se acordó cerrar los accesos al Pico del Águila y la Cruz del Marqués.

La medida busca proteger a las personas que visitan esta zona natural mientras se mantienen las condiciones de mal clima.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad del Estado de México anunció el cierre del acceso al Nevado de Toluca hasta nuevo aviso.

La Policía de Alta Montaña y Agreste mantiene vigilancia en el lugar para impedir el paso de visitantes y evitar que se expongan a situaciones que pongan en riesgo su vida.