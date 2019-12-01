Chicoasén II generará energía limpia sin necesidad de desplazar comunidades: Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2026 a las 22:49:46

Chicoasén, Chiapas, a 11 de noviembre de 2026.- La generación de electricidad mediante nuevas tecnologías y el aprovechamiento de los recursos naturales forman parte del proyecto hidroeléctrico Chicoasén II, en Chiapas, cuya construcción permitirá incrementar la capacidad energética del país sin recurrir a la edificación de una gran presa ni afectar el asentamiento de comunidades, destacó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante su visita de supervisión a la obra, la mandataria explicó que la central contará con tres turbinas tipo bulbo, consideradas las más grandes del mundo en su categoría, con una capacidad de producción de 80 megawatts cada una, para alcanzar un total de 240 megawatts de energía limpia.

El proyecto, a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), aprovechará el agua utilizada previamente por la central hidroeléctrica Manuel Moreno Torres, conocida como Chicoasén, así como los escurrimientos naturales del río Grijalva. De esta manera, el recurso hídrico podrá utilizarse nuevamente para producir electricidad antes de continuar su cauce.

De acuerdo con los avances reportados durante el recorrido presidencial, la construcción registra un progreso físico superior al 51 por ciento, mientras que la fabricación de los equipos electromecánicos supera el 92 por ciento.

Se estima que la nueva infraestructura beneficiará adicionalmente a 184 mil 421 habitantes, equivalentes a más de 54 mil hogares, mediante su incorporación al Sistema Interconectado Nacional.

Además de la generación eléctrica, Chicoasén II contempla una inversión de 250 millones de pesos para obras y proyectos sociales en la región, entre ellos rehabilitación de caminos, mejoras en escuelas, construcción de canchas deportivas, ampliación de redes eléctricas, reforestación y una granja acuícola.

Sheinbaum destacó que esta obra representa un avance tecnológico para la generación de energía en México y una alternativa para fortalecer la capacidad eléctrica nacional mediante el aprovechamiento eficiente del agua, sin que sea necesario desplazar a las poblaciones de la zona.