CFE le corta la luz a pesar de haber pagado su recibo en Morelia; lleva días sin servicio y no resuelven

Morelia, Michoacán, 2 de febrero del 2026.- Una mujer de nombre Aurelia que recurrió a este medio de comunicación realizó una denuncia ciudadana al afirmar que a pesar de haber pagado su recibo de luz el pasado 16 de enero, una persona trabajadora de la CFE le cortó el suministro eléctrico sin presentar adeudos, situación que no ha sido resuelta a la fecha.

La ciudadana narra que su domicilio se encuentra en el circuito I del Fraccionamiento Villas del Pedregal de Morelia, ha presentado varios reportes para que se restablezca el servicio, lo cual no ha ocurrido.

“Pasó una persona de la comisión a cortarme mi luz, quisiera que me ayuden para saber a dónde puedo ocurrir, porque el viernes fui a hacer mi queja y me dijeron que en 10 horas pasaban, no ocurrió, fui a hacer un segundo reporte y me dicen que me espere hasta mañana, pero no resuelven”, dijo la afectada.

Una de las consecuencias de estar sin luz en su domicilio por tantos días ha sido que la comida que tenía en el refrigerador se echó a perder y no cuenta con los recursos necesarios para gastar dinero en cosas que ya tenía cubiertas.

“Yo tengo que trabajar para mantener una hija discapacitada y dos nieta y ellos no me dan solución a nada”, sentenció.

Se hace un llamado a las autoridades de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que resuelvan dicha problemática, una vez que se realizó el pago antes de la fecha señalada y aún así se hizo el corte del servicio.