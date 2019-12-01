CFE desmiente a Gobierno de Querétaro por apagones; rechaza cortes de hasta 54 días

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Julio de 2026 a las 11:41:47

Querétaro, Qro., 05 de julio de 2026.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) desmintió la información difundida por autoridades del Gobierno de Querétaro sobre presuntas interrupciones prolongadas del suministro eléctrico tras las lluvias registradas en la entidad.

A través de un comunicado, la empresa productiva del Estado calificó como incorrecta la versión de que algunas localidades permanecieron sin energía durante mil 300 horas —equivalentes a 54 días— y aseguró que, de acuerdo con sus registros operativos, el tiempo promedio de restablecimiento del servicio ha sido de 347 minutos, es decir, aproximadamente 5.7 horas.

La CFE explicó que mantiene coordinación permanente con autoridades estatales y municipales para atender cualquier incidencia, por lo que rechazó las versiones que señalan que los gobiernos locales deban solicitar su intervención para responder a los reportes ciudadanos.

Asimismo, indicó que las afectaciones al suministro eléctrico pueden derivarse de factores externos como tormentas eléctricas, accidentes vehiculares, actos de vandalismo, presencia de fauna o caída de árboles ocasionada por las condiciones meteorológicas.

La empresa también informó que, durante 2026, Querétaro registra una reducción del 40% en las interrupciones del servicio eléctrico respecto al mismo periodo de 2025, resultado de trabajos de mantenimiento y modernización de la infraestructura. Entre los municipios con mayores avances destacan Colón, Huimilpan y El Marqués.

Además, señaló que el pasado 4 de julio entró en operación una nueva línea de transmisión de 400 mil volts en el Centro de Carga RLX, infraestructura que, aseguró, fortalecerá la confiabilidad del sistema eléctrico y respaldará el crecimiento económico de la región.

Finalmente, la CFE reiteró su compromiso de garantizar un servicio confiable y mantener atención permanente a los reportes de la ciudadanía, especialmente durante contingencias provocadas por fenómenos meteorológicos.