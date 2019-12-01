Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2026 a las 14:09:06

Ciudad de México, a 20 de noviembre 2026.- La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez, convocó a fortalecer la coordinación entre las instituciones del sector agrícola para brindar certeza jurídica a ejidos y comunidades, facilitar el acceso a los programas públicos y contribuir a la recuperación de la productividad y rentabilidad del campo mexicano.

Durante el Segundo Informe de Rendición de Cuentas de la Procuraduría Agraria, explicó que el trabajo conjunto con este organismo ha permitido agilizar trámites y generar ahorros que deben traducirse en beneficios directos para la población.

Subrayó que la certeza jurídica sobre la propiedad de la tierra es fundamental para garantizar tranquilidad a las familias rurales y permitir que las personas productoras accedan a los programas y servicios gubernamentales.

En los primeros seis meses de su gestión, indicó, AGRICULTURA ha trabajado en la revisión y actualización de padrones, así como en atender rezagos relacionados con la documentación de la propiedad.

Detalló que actualmente queda pendiente por regularizar aproximadamente el 10 por ciento de al menos 80 mil beneficiarios que presentaban irregularidades en esta materia.

Estos avances han contribuido a que más personas productoras puedan acceder a los apoyos gubernamentales, entre ellos los programas Fertilizantes y Producción para el Bienestar, resaltó.

López Gutiérrez también llamó a impulsar el ordenamiento territorial en ejidos y comunidades, a fin de establecer con claridad los espacios destinados a los asentamientos humanos, los solares, los bosques y la conservación del agua.

Asimismo, destacó el acceso de las mujeres rurales a la propiedad y reconoció la labor de la Procuraduría Agraria para garantizar sus derechos sobre la tierra. “Que las mujeres tengan esa propiedad es un avance y realmente les da tranquilidad, porque saben que sus hijos van a tener un techo y que ellas van a tener un lugar para envejecer”, expresó.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Elena Vega Rangel, señaló que la propiedad social es fundamental para la producción de alimentos, la conservación de los recursos naturales y la preservación de los conocimientos y formas de organización comunitaria.

Anunció que la Sedatu trabaja en la actualización de la Ley Agraria, en coordinación con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a partir de los resultados de la consulta sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.

Además, convocó a ejidatarios y comuneros a fortalecer los derechos agrarios de las mujeres y reiteró el compromiso de superar el reconocimiento de los derechos agrarios de 150 mil mujeres y llegar a 250 mil, con el respaldo de las instituciones del sector.

En su intervención, el procurador Víctor Suárez Carrera subrayó que la mitad del territorio nacional se encuentra en manos de ejidos y comunidades, lo que representa una característica histórica de México y una responsabilidad para el Gobierno federal en materia de protección de la propiedad social.

Durante la presentación de su Segundo Informe, afirmó que la actual Procuraduría Agraria tiene como mandato defender la propiedad social y dejar atrás prácticas que favorezcan la venta, renta o despojo de tierras ejidales y comunales.