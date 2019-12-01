Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2026 a las 08:38:19

Ciudad de México. A 25 de noviembre 2026.- En México existen al menos 82 Centros de Justicia para las Mujeres (CJM), espacios que ofrecen atención psicológica, médica y jurídica a mujeres, adolescentes y niñas que han sufrido violencia. Estos servicios cobran relevancia este 25 de noviembre, cuando se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Los centros también cuentan con albergues temporales, guarderías, ludotecas y talleres para impulsar la autonomía económica y el desarrollo personal de las víctimas. Además, tienen personal de instituciones judiciales y policiales para investigar delitos y brindar protección.

Aunque su funcionamiento depende de los gobiernos estatales, actualmente reciben acompañamiento y respaldo financiero de la Secretaría de las Mujeres.

De acuerdo con datos del INEGI, durante 2024 estos espacios atendieron a 638 mil 720 mujeres, frente a las 598 mil 437 registradas en 2023, lo que representa un aumento de 6.73%.

Violencia psicológica

El INEGI reporta que siete de cada diez mujeres de 15 años o más han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Entre las agresiones registradas por los Centros de Justicia, la psicológica ocupa el primer lugar.

Durante 2023 y 2024, los centros contabilizaron un millón 405 mil 921 incidentes de violencia de distintos tipos:

Psicológica: 256 mil 545.

256 mil 545. Física: 199 mil 560.

199 mil 560. Sexual: 81 mil 876.

81 mil 876. Económica: 70 mil 970.

70 mil 970. Patrimonial: 42 mil 403.

42 mil 403. Interpósita personal: 5 mil 057.

En cuanto al entorno donde ocurren estas agresiones, la pareja reúne la mayor cantidad de casos, con 329 mil 810 registros, seguida del ámbito familiar, comunitario, laboral y escolar.

Ante este panorama, la atención psicológica y la orientación jurídica son algunos de los servicios más solicitados por las mujeres que acuden a estos espacios.

Además de los Centros de Justicia, en el país existen otras alternativas para quienes necesitan apoyo. Entre ellas se encuentran los 90 refugios destinados a mujeres y sus hijos menores de edad que enfrentan situaciones de riesgo extremo, así como la Línea 079, que brinda orientación jurídica y psicológica, así como también están los Centros LIBRE, enfocados en la prevención de la violencia, el acompañamiento.

Por otra parte, se anunció un nuevo modelo nacional de atención para los Centros de Justicia, que busca facilitar el acceso a la protección sin que sea necesario presentar una denuncia, además de mejorar el seguimiento de los casos y prevenir situaciones de riesgo feminicida.

A esto se suma la operación de 15 unidades itinerantes que brindan atención en comunidades de difícil acceso de nueve estados: Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Colima, Guerrero, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí y Sinaloa.