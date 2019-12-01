Celebran primer aniversario de La Arrazadora FM en Morelia

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 13:59:10

Morelia, Michoacán, a 10 de marzo del 2026.- Directivos de medios de comunicación, así como actores políticos y sociales, se unieron para conmemorar el primer aniversario de “La Arrazadora FM”, estación de radio con alcance en los municipios más importantes de la entidad.

César Osuna Belmonte, director de Grupo CB, agradeció el apoyo y respaldo del equipo de trabajo que ha hecho posible que no solamente se trate del aniversario de la radiodifusora, sino también el crecimiento del corporativo, pues al iniciar su estadía al frente del mismo, eran dos canales de televisión y uno de radio, pero actualmente son tres canales de televisión y ocho estaciones de radio a nivel estatal.

Enfatizó que es momento de que los medios de comunicación se unan para consolidar el compromiso de informar en tiempo y forma a la población como hasta ahora lo han logrado hacer.

Entre los presentes se encontraban Baltazar Gaona García, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado; Fabiola Alanís Sámano, presidenta de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO); Reyes Galindo Pedraza, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; el diputado Juan Carlos Barragán.

Además, Jesús Mora González, dirigente estatal de Morena; Carlos Quintana Martínez, dirigente del PAN en Michoacán.

Cabe señalar que a la fecha “La Arrazadora” tiene frecuencias en Quiroga 92.7 FM; Pátzcuaro 103.7FM; Apatzingán 103.7 FM; Maravatío 94.3 FM; Ciudad Hidalgo 103.7 FM; Nueva Italia 103.7 FM; Uruapan 89.3 FM.