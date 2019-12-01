Celebra Sheinbaum "jornada democrática ejemplar" en Argentina

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Septiembre de 2025 a las 08:04:15

Ciudad de México, a 9 de septiembre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, celebró “la jornada democrática ejemplar” que se llevó a cabo en Argentina, en la cual, el partido de su homólogo, Javier Milei, sufrió una dura derrota electoral.

“Argentina vivió una jornada democrática ejemplar; la libertad y la justicia son derechos de los pueblos. Enhorabuena para nuestro continente”, apuntó la mandataria mexicana en redes sociales.

Cabe mencionar que los gobiernos de México y Argentina se encuentran distanciados desde que el jefe del Estado argentino y el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador tuvieron un intercambio de declaraciones en abril de 2024.

Según los primeros cálculos, en la provincia de Buenos Aires, que cuenta con el 40 por ciento de la población del país, el instituto político La Libertad Avanza (LLA), dirigido por el mandatario argentino, perdió en los comicios contra el peronismo.

Con casi el 99 % de los sufragios escrutados, Fuerza Patria, alianza de distintos sectores del peronismo, se impuso con un 47 % de los votos, mientras que LLA obtuvo cerca de un 34 %.