Celebra Sheinbaum el compromiso de la banca mexicana para incrementar el financiamiento al sector privado

Celebra Sheinbaum el compromiso de la banca mexicana para incrementar el financiamiento al sector privado
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Marzo de 2026 a las 22:02:32
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Cancún, Quintana Roo, a 19 de marzo de 2026.- En el arranque de la 89 Convención Bancaria, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó la importancia de fortalecer la colaboración entre el gobierno y el sector financiero para impulsar el crecimiento económico del país. En ese contexto, celebró el compromiso asumido por la banca mexicana de incrementar el financiamiento al sector privado, con la meta de que este alcance el 45 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) hacia el año 2030.

Durante su intervención en Cancún, Quintana Roo, la mandataria destacó que ampliar el acceso al crédito es clave para dinamizar la economía nacional. Además consideró como un avance significativo el acuerdo de aumentar el nivel actual del crédito, que se ubica en 38 por ciento del PIB, al tiempo que llamó a continuar trabajando de manera conjunta para que la banca contribuya aún más al desarrollo del país. Asimismo, resaltó la simplificación del sistema de pagos digitales CoDi, anunciada por el Banco de México, que permitirá a la población realizar transacciones desde sus teléfonos móviles sin comisiones.

Sheinbaum Pardo también expresó confianza en el panorama económico nacional e internacional, particularmente ante el inicio de las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Resaltó indicadores positivos como la reducción histórica de la pobreza, la estabilidad del peso, el control de la inflación, el fortalecimiento del mercado interno y el aumento sostenido del salario mínimo en términos reales. A ello sumó los avances en materia de seguridad y el impacto de los Programas para el Bienestar.

En materia de inversión, la presidenta informó que ya fue enviada al Congreso una iniciativa para fomentar el desarrollo de infraestructura estratégica, que contempla una inversión de 5.6 billones de pesos en sectores clave como energía, transporte, salud y tecnología. Entre las metas destacan el incremento en la generación eléctrica con mayor participación de energías limpias, la construcción de carreteras y proyectos ferroviarios, así como el impulso a la innovación. Además, anunció que se continuará con la digitalización de servicios y la homologación de trámites en todo el país para facilitar la inversión y fortalecer las cadenas productivas.

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