Celebra Sheinbaum aumento exponencial de exportación de azúcar a EEUU

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Julio de 2026 a las 09:00:26

Ciudad de México, a 13 de julio 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, celebró el anuncio sobre las estimaciones de incremento de 512 por ciento en la exportación de azúcar a Estados Unidos.

En ese sentido, la mandataria mexicana comentó que dicha noticia demuestra que las negociaciones con la Unión Americana dan resultados positivos.

“Esto demuestra que el diálogo y la cooperación, dan resultados. Cuando trabajamos juntos (...) alcanzamos acuerdos que generan bienestar para ambas naciones”, expresó en un video difundido en redes sociales.

Igualmente, la jefa del Ejecutivo federal recordó que en 2025 se exportaron 250 mil toneladas de azúcar a EEUU. Sin embargo, el Departamento de Agricultura de ese país calculó que necesitará importar un millón 152 mil toneladas para el ciclo 2026-2027.

Lo anterior significa que 170 mil productores cañeros y de la industria azucarera nacional ingresarán hasta 4 mil 760 millones de pesos más que beneficiarán a 500 mil familias.