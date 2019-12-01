CDMX y las movilizaciones; se esperan al menos seis este viernes

CDMX y las movilizaciones; se esperan al menos seis este viernes
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Marzo de 2026 a las 08:06:50
Ciudad de México, 6 de marzo del 2026.- Para este viernes se esperan al menos seis movilizaciones en la Ciudad de México, situación que podría afectar la circulación vial de la entidad.

En punto de las 08:30 horas miembros del Comité Coordinador de Titulares Federales cesados por la Reforma Judicial se reunirán en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y más tarde harán lo propio en el órgano de Administración Judicial del Poder Judicial Federal.

Dos horas más tarde (10:30 horas) la organización Liberación Animal MX se manifestará en los Juzgados Penales de la Ciudad de México.

A las 11:00 horas, familiares de personas desaparecidas llevarán a cabo un evento en la Plaza de las Familias Buscadoras, situada en la colonia Doctores de la alcaldía Cuauhtémoc.

A la misma hora, se tiene programada una conferencia de prensa por parte de la Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio en el Centro Nacional de Comunicación Social AC.

Ya al medio día, el Comité de Estudiantes Organizados tendrá una asamblea en la Escuela Nacional Preparatoria No. 2 ‘Erasmo Castellanos Quinto’.

Por último, a las 13:00 horas, en la alcaldía Iztacalco, el colectivo Plataforma 4:20 tendrá un evento y mesa informativa en Av. Río Churubusco y Añil.

