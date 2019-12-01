CDMX construirá la Línea 5 del Cablebús, que será la más larga del mundo

CDMX construirá la Línea 5 del Cablebús, que será la más larga del mundo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Julio de 2026 a las 17:35:30
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 9 de julio de 2026.- La Ciudad de México construirá la Línea 5 del Cablebús, la cual tendrá una longitud de 15.4 kilómetros y se convertirá en la más larga del mundo una vez que concluya su construcción.

Las obras ya iniciaron en la zona de Mixcoac, donde se edifica la primera estación. La nueva línea conectará las alcaldías Álvaro Obregón y Magdalena Contreras, además de enlazarse con las líneas 7 y 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

El proyecto contempla 12 estaciones, 462 cabinas y 114 torres, con el objetivo de mejorar la movilidad en 61 colonias de ambas alcaldías y beneficiar diariamente a más de 137 mil personas.

De acuerdo con lo previsto, la Línea 5 del Cablebús estará lista en un plazo de 34 meses y permitirá reducir los tiempos de traslado en una de las zonas con mayor dificultad para la movilidad en el poniente de la capital.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Identifican a víctimas y heridos tras ataque en velorio de Álvaro Obregón
Querétaro: En prisión por usurpación de profesiones María Luisa “N”, conocida como “la doctora de los pies diabéticos”
Accidente en Paseo de la República, cobra la vida de un motociclista en Querétaro
FGEQ cumplimenta orden de aprehensión por secuestro cometido en 1996; probable autor fue detenido en Puebla
Más información de la categoria
Ataque armado en velorio deja dos muertos, entre ellos una menor, y ocho heridos en Álvaro Obregón, Michoacán
Se confundieron de persona y ahora los acusan de intento de secuestro; trabajadores de anexo son detenidos en Monterrey
SMN prevé que persistan lluvias intensas en gran parte del país
Incendio forestal en España deja 12 personas sin vida y 23 desaparecidos
Comentarios