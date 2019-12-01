CDMX construirá la Línea 5 del Cablebús, que será la más larga del mundo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Julio de 2026 a las 17:35:30

Ciudad de México, 9 de julio de 2026.- La Ciudad de México construirá la Línea 5 del Cablebús, la cual tendrá una longitud de 15.4 kilómetros y se convertirá en la más larga del mundo una vez que concluya su construcción.

Las obras ya iniciaron en la zona de Mixcoac, donde se edifica la primera estación. La nueva línea conectará las alcaldías Álvaro Obregón y Magdalena Contreras, además de enlazarse con las líneas 7 y 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

El proyecto contempla 12 estaciones, 462 cabinas y 114 torres, con el objetivo de mejorar la movilidad en 61 colonias de ambas alcaldías y beneficiar diariamente a más de 137 mil personas.

De acuerdo con lo previsto, la Línea 5 del Cablebús estará lista en un plazo de 34 meses y permitirá reducir los tiempos de traslado en una de las zonas con mayor dificultad para la movilidad en el poniente de la capital.