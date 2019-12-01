CDMX con Alerta Amarilla y Naranja por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo

CDMX con Alerta Amarilla y Naranja por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Octubre de 2026 a las 14:51:53
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CDMX, 4 de octubre de 2026.- El reporte meteorológico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informa que la capital amanece con Alerta Naranja en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan, por pronóstico de lluvias de entre 30 y 49 milímetros (mm); para las alcaldías Azcapotzalco, Coyoacán y Miguel Hidalgo, se activa Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias de entre 15 y 29 mm entre las 7:30 a las 22:00 horas.

Durante el día se registrará una temperatura máxima de 20 grados Celsius (°C) y una mínima de 16°C. Para las 06:00 horas del lunes se espera amanecer fresco y nublado con 15°C.

Soplarán vientos del Norte de 10 a 25 kilómetros por hora (km/h) con rachas cercanas a los 45 km/h.

La imagen de monitoreo del Popocatépetl no reporta emisiones de ceniza volcánica, en caso de presentarse, la pluma se dirigirá principalmente hacia el Sur, sin riesgo de caída en la capital.

Se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana Multi-Riesgo.

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