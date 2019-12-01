Casos acumulados de gusano barrenador en México aumentan a 118 en una semana

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Enero de 2026 a las 07:45:00

Ciudad de México, a 9 de enero 2026.- México registró un total de 118 caso acumulados de gusano barrenador entre la primera y la segunda semana epidemiológica de 2026, al pasar de 13 mil 217 a 13 mil 335 registros, según los tableros de seguimiento publicados por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

De igual forma, las cifras precisan que el incremento semanal se concentró en el sur-sureste del país.

Además, en términos absolutos, el incremento se observó en los estados de Veracruz, con 32 casos más (de mil 931 a mil 963), Chiapas, con 29 (de 5 mil 379 a 5 mil 408) y Oaxaca con 23 (de 2 mil 032 a 2 mil 055).

Igualmente, Yucatán, con 13 casos adicionales (de mil 524 a mil 537); Estado de México, con seis (de 1 a 7); Campeche, con cuatro (de 680 a 684), Tabasco, con tres (de mil 084 mil 087) y Quintana Roo, con tres (de 348 a 351).

En contraste, entidades como Guerrero (109), Nuevo León (3), Querétaro (3), Morelos (2) y Jalisco (1) se mantuvieron sin cambio en el acumulado.

Según el último corte de la semana epidemiológica de 2026, Chiapas sigue siendo el estado con más casos acumulados (5 mil 408), seguido de Oaxaca (2 mil 055), Veracruz (1 mil 963), Yucatán (1 mil 537) y Tabasco (1 mil 087).