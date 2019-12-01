Caso Javier Duarte: decisión sobre su libertad se definirá el viernes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2025 a las 08:44:23

Ciudad de México, 20 de noviembre del 2025.- La jueza Ángela Zamorano pospuso la resolución sobre la libertad anticipada de Javier Duarte, tras una audiencia de aproximadamente 12 horas.

La defensa del exgobernador de Veracruz insiste en que debe ser liberado cinco meses antes de concluir su condena, argumentando que cumple con los requisitos legales, como buena conducta y haber compurgado más del 70 % de la pena.

La Fiscalía General de la República se opuso, al señalar que la libertad anticipada podría afectar procesos pendientes en contra de Duarte.

También negó que el exmandatario haya mantenido buena conducta durante su reclusión, como afirma su defensa.

La nueva audiencia para definir su situación quedó programada para el viernes 21 de noviembre.

Cabe recordar que Duarte lleva siete años internado en el Reclusorio Norte, donde cumple una sentencia de nueve años por asociación delictuosa y lavado de dinero.