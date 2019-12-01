Casetas de peaje en Querétaro operan con normalidad tras hechos violentos: Samuel Mena 

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 24 de Febrero de 2026 a las 18:15:42

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 24 de febrero de 2026.- El titular de la Secretaría de Gobernación de la federación en Querétaro, Samuel Mena Stedelmann, informó que desde el lunes 23 de febrero, todas las casetas de peaje en la entidad funcionan con normalidad, tras los hechos violentos registrados en distintos estados del país el pasado 22 de febrero.

“Todas las casetas trabajando con normalidad. Gracias por estar pendientes (…); el día de hoy las carreteras están totalmente libres, tanto la de Palmillas hacia Querétaro como de Palmillas hacia la Ciudad de México”, dijo.

Señaló que, con relación a los incidentes reportados el domingo, únicamente se presentó un cierre paulatino en la caseta de Palmillas, en dirección hacia el macrolibramiento de Querétaro.

Puntualizó que mil 600 queretanos regresaron sanos y salvos al estado luego de los hechos registrados en Jalisco, Nayarit y Aguascalientes, entidades donde se registraron hechos violentos durante el domingo pasado.

Mencionó que entre las personas que retornaron se encontraban aproximadamente 800 queretanos que viajaron a Guadalajara para asistir a una carrera, así como grupos que realizaron peregrinaciones a San Juan de los Lagos.

“Había cerca de 800 que fueron a la carrera de Guadalajara y un grupo también muy considerable que había hecho peregrinación a San Juan de los Lagos, entre los dos grupos como mil 600 personas; ya están todos aquí”.

Detalló que el regreso de los queretanos se logró con la coordinación entre autoridades estatales y federales, siendo la Guardia Nacional la que brindará acompañamiento y escolta a los vehículos en distintos tramos carreteros.

“Se les apoyó y se les dio un servicio de escolta por parte de Guardia Nacional, no solamente a asociaciones transportistas, sino en general a muchos queretanos que estuvieron fuera”.