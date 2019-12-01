Carlos Tafolla denuncia amenazas; ha pensado en irse a Estados Unidos pero luchará por legado de Carlos Manzo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Diciembre de 2025 a las 09:47:49

Morelia, Michoacán, 12 de diciembre del 2025.- El diputado local Carlos Bautista Tafolla, integrante del Movimiento del Sombrero, lanzó un mensaje público en el que denunció amenazas contra su familia, su integridad y su actividad política, además de acusar campañas de desprestigio presuntamente impulsadas desde el gobierno estatal.

A través de sus redes sociales, el legislador aseguró que vivir bajo riesgo constante se ha vuelto parte de su rutina: “Salir a la calle y no saber si vas a regresar”, escribió, afirmando que enfrenta hostilidad tanto de grupos criminales como de actores políticos “de cuello blanco”.

Bautista también señaló que fue blanco de críticas en el Congreso del Estado por defender el caso de Mario Delgado Murillo, a quien considera encarcelado injustamente por haber trabajado en la administración del exgobernador Silvano Aureoles: “Muchos de los diputados también fueron trabajadores de Silvano, pero hoy guardan silencio”, reclamó.

En medio de este contexto, reveló que en diversos momentos ha contemplado abandonar Michoacán con su familia y solicitar asilo político en Estados Unidos. Sin embargo, dijo mantenerse firme en su labor pública: “¿Con qué cara me voy si Carlos Manzo dio su vida por esta batalla? Jamás me iré”, expresó en referencia al activista uruapense asesinado en 2024.

Presenta la “Ley Manzo”

Durante la sesión legislativa reciente, Bautista presentó una iniciativa que denominó “Ley Manzo”, la cual busca modificar diversos ordenamientos en materia de seguridad, justicia penal y participación ciudadana. Entre los puntos que destacó se encuentran:

Sanciones penales para familiares que encubran a delincuentes.

Seguridad federal para alcaldes amenazados.

Facilitar la autorización para portar armas en el hogar cuando exista riesgo comprobado.

Castigar a adolescentes como adultos en delitos graves, como homicidio, secuestro o violación.

Reducción de requisitos para candidatos independientes.

Penalización para quienes fabriquen o utilicen uniformes policiacos falsos.

Informes mensuales de la Fiscalía sobre avances en casos de presidentes municipales asesinados.

Reconocimiento anual a Carlos Manzo cada 1.º de noviembre.

Inscribir con letras doradas el nombre de Carlos Manzo en el Congreso del Estado.

El diputado afirmó que varios legisladores se mostraron en contra de la iniciativa, pero sostuvo que su compromiso es con la ciudadanía: “A mí me importa lo que piense el pueblo. Me debo a ellos, no a ningún partido político. No soy ni de derecha ni de izquierda; solo quiero vivir en un México mejor”, concluyó.

Bautista llamó a sus seguidores a compartir su mensaje y reiteró que no dará “ni un paso atrás”.