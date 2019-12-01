Carlos Pozos genera críticas por comentario durante presentación sobre detección de cáncer de mama

Carlos Pozos genera críticas por comentario durante presentación sobre detección de cáncer de mama
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 21:51:43
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Ciudad de México, 16 de marzo de 2026.- El periodista Carlos Pozos, conocido como “Lord Molécula”, generó críticas tras realizar un comentario sobre las mujeres durante la presentación de la Estrategia Universal de Detección Oportuna de Cáncer de Mama.

Durante su intervención en el acto público, en el que estuvo presente Clara Brugada, el comunicador expresó: “Un agradecimiento a todas las mujeres de México porque gracias a sus senos, gracias a sus chiches fuimos amamantados todos los que estamos presentes”.

El comentario provocó reacciones en redes sociales, donde usuarios lo calificaron como vulgar y cosificador, al considerar que el motivo del evento estaba relacionado con la prevención y detección oportuna del cáncer de mama.

Posteriormente, Carlos Pozos ofreció una disculpa pública por sus comentarios. “Mis palabras fueron inapropiadas. Mi intención únicamente era expresar gratitud y reconocer que todos provenimos de una mujer, pero entiendo que la forma en que lo dije fue equivocada. Asumo plenamente la responsabilidad por mis palabras”, expresó el comunicador tras la polémica generada por su intervención.

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