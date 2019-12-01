Capturan en Zapopan a “R2”, señalado como mando criminal con operaciones en Michoacán; detienen a otras 19 personas

Capturan en Zapopan a “R2”, señalado como mando criminal con operaciones en Michoacán; detienen a otras 19 personas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Noviembre de 2026 a las 16:47:49
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Zapopan, Jalisco, 8 de noviembre de 2026.– Rafael “N”, alias “R2”, identificado por autoridades federales como presunto mando de una célula delictiva con operaciones en Jalisco y Michoacán, fue detenido junto con otras 19 personas durante un operativo de fuerzas federales que derivó en un enfrentamiento.

De acuerdo con la información preliminar, el señalado resultó herido durante la intervención y recibió atención médica.

El despliegue fue encabezado por la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con apoyo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano.

La localización de Rafael “N” fue resultado de trabajos de inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia y del intercambio de información con autoridades de Estados Unidos.

Según los datos difundidos, el detenido cuenta con una orden de aprehensión por homicidio calificado, emitida por el Juzgado Primero Penal de Apatzingán, Michoacán, además de una orden de captura con fines de extradición a Estados Unidos.

Las autoridades relacionan a la célula delictiva conocida como “Los Rs” con presuntas actividades de extorsión contra empresarios y productores de aguacate, tráfico de drogas, homicidios, secuestros, privaciones ilegales de la libertad y agresiones contra corporaciones de seguridad.

Hasta el momento, la información sobre el operativo continúa en desarrollo y se espera que las autoridades amplíen los detalles sobre las personas detenidas y los resultados de la intervención.

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