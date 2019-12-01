Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2026 a las 17:07:40

Guanajuato, Guanajuato, a 17 de noviembre de 2026.- Por tiempo indefinido, campesinos bloquearon a partir de la 1:00 de la tarde de este martes distintos tramos carreteros de Guanajuato, luego de que no se concretara el diálogo que esperaban sostener con la titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Columba Jazmín López Gutiérrez.

Desde las 8:00 de la mañana, grupos de trabajadores del campo comenzaron a concentrarse a las orillas de las carreteras para preparar las movilizaciones anunciadas previamente a través de redes sociales.

Uno de los puntos afectados fue la carretera Celaya-Salvatierra, a la altura de Sauz de Villaseñor, en Celaya, y el municipio de Tarimoro, donde el paso vehicular quedó cerrado.

Raúl Serrano, líder del CPMAG de La Moncada, explicó que la decisión de cerrar totalmente la circulación se tomó luego de que la secretaria federal no acudiera a la reunión que, según indicó, había quedado programada para las 12:00 del día en Guanajuato.

"Nos había citado a las 12 y no regresó ya", señaló, al explicar que esperaban su presencia para dialogar y establecer acuerdos.

El dirigente advirtió que permanecerán en el lugar hasta recibir una respuesta concreta: "Hoy no queremos diálogo, hoy queremos respuestas".

Añadió que actualmente mantienen conversaciones con autoridades estatales y que, dependiendo de la propuesta que reciban, determinarán si liberan la circulación o continúan con el bloqueo.

Serrano indicó que el Gobierno Federal habría planteado un apoyo de 950 pesos, mientras que todavía esperaban conocer la propuesta del Gobierno del Estado.

Los productores reclaman que, desde 2024, no se han respetado los acuerdos relacionados con la compra de maíz y sorgo, situación que, afirmaron, se mantiene sin una solución.

Las movilizaciones también generaron afectaciones a trabajadores del transporte y personal de instituciones médicas que no pudieron llegar a tiempo a sus centros laborales.

Tal fue el caso de Eduardo, enfermero originario de Salvatierra, quien se dirigía al Hospital General de Zona número 4 del IMSS, en Celaya, cuando quedó varado por el cierre carretero.

"Más que nada, no podemos llegar a nuestro trabajo a la hora que es y no sabemos qué vamos a hacer", comentó.

Explicó que ya habían notificado a sus autoridades sindicales y permanecían a la espera de que se alcanzara un acuerdo para reanudar el tránsito.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades para resolver el conflicto: "Que solucionen esta situación que tienen con ellos para que nosotros podamos transitar libremente y llegar a nuestro trabajo".