Cambiará de horario la conferencia "Mañanera" de este viernes; transmitirán desde Baja California

Ciudad de México, a 29 de enero de 2026.- La conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum tendrá un ajuste de horario este viernes 30 de enero, debido a que se llevará a cabo desde Baja California. A través de sus redes sociales, la mandataria dio a conocer que el encuentro con medios iniciará a las 9:30 horas, tiempo del centro del país, lo que equivale a las 7:30 horas en esa entidad fronteriza.

El cambio de sede forma parte de las giras que Sheinbaum ha realizado por diversas regiones del país desde el inicio de 2026, con el objetivo de acercar su gobierno a la ciudadanía. Para esta conferencia, se anticipa que aborde asuntos relacionados con la seguridad en el estado, así como temas fronterizos clave en la relación bilateral con Estados Unidos.

Este ajuste representa la segunda modificación consecutiva en el horario de la mañanera, ya que la de este jueves se llevó a cabo a las 9:00 horas.

En ese caso, la variación respondió a una llamada telefónica entre la presidenta y su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la que trataron distintos temas de interés bilateral.