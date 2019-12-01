Cambia horario de la mañanera del Gobierno de México de este lunes; dialogarán con el secretario de Estado de EU

Ciudad de México, a 11 de enero de 2026.- Este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará su conferencia matutina a las 9:00 horas, y no a las 7:30 de la mañana, como ocurre de manera regular. El ajuste en el horario fue informado la noche de este domingo por la Presidencia de la República.

El cambio se produce luego de que, el viernes pasado, la mandataria federal instruyera al secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, a establecer comunicación con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con el objetivo de dialogar sobre los acuerdos bilaterales en materia de seguridad.

Dicha indicación se dio tras las recientes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, relacionadas con el combate a los cárteles dentro del territorio. En ese contexto, durante la conferencia matutina realizada el viernes en Acapulco, Guerrero, Sheinbaum Pardo dejó abierta la posibilidad de sostener una conversación directa con su homólogo estadounidense para abordar la coordinación existente entre ambos países en temas de seguridad.

No es la primera vez que se modifica el horario de la conferencia presidencial, ya que en ocasiones anteriores se han realizado ajustes debido a llamadas telefónicas con el mandatario estadounidense, con quien la presidenta de México ha sostenido varias conversaciones con él.