Cambia de horario la conferencia "Mañanera" de Sheinbaum este jueves

Cambia de horario la conferencia "Mañanera" de Sheinbaum este jueves
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Enero de 2026 a las 22:41:58
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 28 de enero de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció a través de sus redes sociales que la conferencia “Mañanera” de este jueves tendrá un ajuste en su horario, aunque se mantendrá en Palacio Nacional.

“Mañana jueves 29 de enero, la conferencia matutina cambia de horario. Nos vemos a las 9:00 am desde Palacio Nacional”, informó.

De esta manera, la rueda de prensa comenzará a las 9:00 horas y no a las 7:30, como ocurre habitualmente.

En ocasiones anteriores, el retraso en el inicio de la conferencia ha coincidido con llamadas telefónicas entre la mandataria y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero hasta el momento no indicó el cambio de horario de su tradicional conferencia de prensa.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Fallece mujer tras ser atropellada por un motociclista en Tarímbaro, Michoacán; hay una herida
Clausuran sucursal bancaria de Inbursa en Torreón, Coahuila; se encontró a empleados consumiendo bebidas alcohólicas
Saqueo millonario al agua de Copándaro, Michoacán: Cae exalcalde y exdirectora por presunto desvío de 6.4 millones de pesos
Fuerte operativo estatal tras masacre en torneo de fútbol en Salamanca; detienen a tres presuntos implicados
Más información de la categoria
Desde penal de máxima seguridad, “El Bótox” es acusado del homicidio de Bernardo Bravo, el crimen que enlutó a los limoneros de Michoacán
Secuestrados frente a su hijo y hallados calcinados en Guanajuato: el final trágico de Damaris y Raúl, comerciantes de Puruándiro, Michoacán 
Detienen en Morelia, Michoacán a grafitero conocido como “Spaguetti”
Cinco casos de gusano barrenador en Michoacán, reconoce Sader
Comentarios