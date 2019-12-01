Cambia de horario la conferencia "Mañanera" de Sheinbaum este jueves

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Enero de 2026 a las 22:41:58

Ciudad de México, a 28 de enero de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció a través de sus redes sociales que la conferencia “Mañanera” de este jueves tendrá un ajuste en su horario, aunque se mantendrá en Palacio Nacional.

“Mañana jueves 29 de enero, la conferencia matutina cambia de horario. Nos vemos a las 9:00 am desde Palacio Nacional”, informó.

De esta manera, la rueda de prensa comenzará a las 9:00 horas y no a las 7:30, como ocurre habitualmente.

En ocasiones anteriores, el retraso en el inicio de la conferencia ha coincidido con llamadas telefónicas entre la mandataria y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero hasta el momento no indicó el cambio de horario de su tradicional conferencia de prensa.