Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2026 a las 14:19:36

Guanaceví, Durango, a 27 de noviembre 2026.- La primera nevada de la temporada invernal 2026-2027 en México, se registró en el municipio de Guanaceví, Durango, debido a la presencia del frente frío número 8 y una tormenta invernal.

De acuerdo con la información provista por Protección Civil Estatal, la nieve comenzó a caer durante la noche del 26 de noviembre en las comunidades de El Cedro y Agua del Pino.

Por otra parte, en la Rosilla, perteneciente a la misma cabecera municipal, se registraron temperaturas de hasta -13.5 grados Celsius.

Al corte de esta edición, las autoridades de la entidad no han reportado accidentes relacionados con la caída de nieve o las bajas temperaturas.

No obstante, pidieron evitar caminos nevados o congelados por el peligro de derrapes.