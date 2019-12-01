Buscan usar inteligencia artificial para mejorar la prevención de desastres en México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 07:34:22

Ciudad de México, 14 de abril del 2026.- Autoridades federales y especialistas sostuvieron un encuentro para explorar el uso de inteligencia artificial (IA) en la prevención y atención de desastres en el país, con el objetivo de fortalecer las capacidades del Estado ante este tipo de emergencias.

La reunión, denominada “Mesa de Trabajo para el Fortalecimiento de la Gestión Integral del Riesgo con Inteligencia Artificial”, fue organizada por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) en conjunto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred).

Durante el diálogo, se planteó la necesidad de vincular los retos operativos del Cenapred con el conocimiento de especialistas en inteligencia artificial, con la intención de desarrollar herramientas tecnológicas que permitan mejorar la prevención, el monitoreo y la respuesta ante fenómenos naturales.

Funcionarios de la Secihti señalaron que uno de los propósitos principales es generar colaboración entre instituciones, academia y expertos para identificar soluciones viables. En ese sentido, destacaron que el uso de IA podría facilitar el análisis de grandes volúmenes de información, automatizar procesos y crear modelos que ayuden a anticipar riesgos.

Actualmente, el Cenapred trabaja con datos complejos provenientes de sistemas de monitoreo volcánico, sísmico y de mapas de riesgo en constante actualización, lo que hace necesario el uso de nuevas tecnologías para optimizar su procesamiento.

Por su parte, representantes del organismo subrayaron que la ciencia y la tecnología son herramientas clave para su labor, enfocada principalmente en la protección de la población, especialmente ante un escenario donde los riesgos de desastres han ido en aumento.

En el encuentro también se establecieron principios como la colaboración entre instituciones, el uso responsable de la inteligencia artificial y el fortalecimiento de la soberanía tecnológica, además de garantizar que el manejo de datos se realice con apego al interés público.

Con este tipo de iniciativas, las autoridades buscan impulsar soluciones innovadoras que contribuyan a mejorar la gestión de riesgos en México y reforzar la seguridad de la población ante posibles emergencias.