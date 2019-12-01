Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2026 a las 09:22:36

Morelos a 22 de noviembre de 2026.— Ubaldo Alvarado Coria, trabajador de la delegación de Programas para el Bienestar en Morelos, fue localizado sin vida en el municipio de Ocuilan, Estado de México, dos días después de haber sido reportado como desaparecido.

El hombre, de 37 años, fue visto por última vez el pasado 18 de noviembre en el municipio de Miacatlán, Morelos. Al momento de su desaparición viajaba en una camioneta Jeep Patriot blanca, modelo 2014.

Tras perder contacto telefónico con él alrededor de las 20:00 horas, sus familiares solicitaron apoyo para su localización, por lo que la Fiscalía General del Estado y la Comisión de Búsqueda de Personas de Morelos difundieron una ficha.

El viernes 20 de noviembre se confirmó su localización sin vida en Ocuilan. La delegación de Programas para el Bienestar en Morelos publicó una esquela para lamentar su fallecimiento y expresar sus condolencias a familiares, amigos y compañeros.

Hasta el momento, las autoridades no han informado las circunstancias de su muerte ni si existe algún delito relacionado con el caso.