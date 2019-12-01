Bomberos de Querétaro destinarán el 100% de los recursos del Querétaro Maratón a corporaciones con mayores necesidades

Querétaro, Querétaro, a 8 de julio 2026.- El Cuerpo de Bomberos de Querétaro informa que el 100 por ciento de los recursos que le corresponderían dentro del programa “Corredor con Causa” del Querétaro Maratón 2026 será destinado a fortalecer a los cuerpos de bomberos que enfrentan mayores necesidades operativas en el estado, particularmente en la Sierra Gorda y el municipio de Amealco.

Esta decisión responde a la convicción de que la labor de los bomberos debe fortalecerse de manera solidaria y coordinada, privilegiando a aquellas corporaciones que requieren mayores herramientas para atender las emergencias de sus comunidades.

En Bomberos Querétaro entendemos que el apoyo a las corporaciones del estado no se limita a la entrega de equipamiento. Nuestro compromiso es contribuir a que las y los bomberos cuenten con la capacitación, el acompañamiento y las herramientas necesarias para desarrollar su labor de manera segura y eficiente.

La intención de este donativo es fortalecer su capacidad de respuesta, impulsar la profesionalización de sus integrantes y mejorar las condiciones en las que desempeñan su labor, generando un impacto directo en la atención que recibe la ciudadanía ante cualquier emergencia.

El programa “Corredor con Causa” representa una oportunidad para que las y los queretanos se sumen a este esfuerzo colectivo. Cada aportación permitirá que los cuerpos de bomberos de las regiones con mayores necesidades cuenten con mejores condiciones para proteger a sus comunidades.

Bomberos Querétaro reitera su compromiso de trabajar por un sistema de atención de emergencias más sólido, profesional y equitativo, convencidos de que fortalecer a quienes más lo necesitan es fortalecer la seguridad de todo el estado.