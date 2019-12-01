Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2026 a las 10:02:39

Ciudad de México. 23 de noviembre 2026.- La Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA), pidió que la elección de la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) se realice de manera transparente, legal y conforme a la Constitución.

La organización destacó que el organismo electoral es una institución clave para la democracia del país, por lo que consideró importante que su renovación cuente con el respaldo de las distintas fuerzas políticas y no solamente de los partidos mayoritarios.

También hizo un llamado a los partidos políticos para privilegiar el diálogo y llegar a acuerdos durante el proceso de selección.

La BMA señaló que quien encabece el Instituto deberá contar con honestidad, integridad, independencia y capacidad para desempeñar el cargo, con el objetivo de fortalecer la confianza de la ciudadanía durante las elecciones de 2027.